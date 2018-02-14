В Госдуме обсудят повышение МРОТ

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду, 14 февраля, намерен обсудить законопроект об изменениях в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда».

Проектом закона предлагается установить с 1 мая 2018 года размер МРОТ в сумме 11 163 рубля. Таким образом МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума.

Законопроект предложен президентом России Владимиром Путиным. 7 февраля документ был принят Государственной Думой в первом чтении, и после рассмотрения в профильном комитете он может поступить на второе чтение. Читайте по теме

До 1 марта регионам выделят дополнительные средства на повышение МРОТ

Равнозначная величина МРОТ и прожиточного минимума устанавливается статьей 133 Трудового кодекса РФ. В то же время, статья 421 кодекса откладывала реализацию этой нормы, предлагая поэтапное увеличение МРОТ до уровня прожиточного минимума. Согласно плану, МРОТ устанавливается ежегодно, исходя из величины прожиточного минимума в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.

С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9489 рублей — это 85 процентов от прожиточного минимума по России за второй квартал 2017 года. Глава государства предложил уже в середине этого года уравнять размеры МРОТ и прожиточного минимума.

«Реализация положений законопроекта коснется 3 млн. человек, из которых 1,6 млн. занято в государственных и муниципальных учреждениях», — подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщал, что данный законопроект может быть принят в окончательном чтении уже в пятницу, 16 февраля.

Тем временем российское правительство раздумывает о механизмах сохранения величины МРОТ на уровне прожиточного минимума после уплаты налогов. Одним из способов сделать это может стать дальнейшее повышение суммы минимального размера оплаты труды, говорил глава Минтруда Максим Топилин.

Яндекс.Дзенв Telegram

Срок оформления загранпаспорта в России сократится

Дальнобойщикам из ЕАЭС позволят брать попутный груз в России

День 13 февраля в истории