В кабмине одобрили освобождение от НДФЛ выплат в связи с рождением детей

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект закона, освобождающего от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц», — говорится в документе.

С 1 января 2018 года введена дополнительная государственная поддержка в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка.

Закон, который продлевает сроки программы материнского капитала до 2021 года, подписал 29 декабря Президент России Владимир Путин. Кроме того, теперь средства маткапитала можно будет использовать на образование детей с момента рождения второго, третьего и последующих детей.

Программа «Материнский капитал» стала одной из самых действенных мер государственной поддержки семей с детьми. В 2007 году сумма госпомощи составляла 250 тысяч рублей. Благодаря предусмотренной законом ежегодной индексации она выросла более чем на 80% и в 2017 году составила 453 тысячи рублей.

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Ранее сообщалось, что усыновителям сирот могут дать возможность получать материнский капитал наравне с лицами, усыновляющими детей, оставшихся без родителей. Соответствующий законопроект Заксобрание Ленинградской области внесло в Госдуму.

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Владимиром Жириновским также внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, предлагающий выплачивать пособия матерям или отцам-одиночкам на содержание детей до достижения ими совершеннолетия. Либерал-демократы ссылаются на данные статистики, которая была предоставлена в начале прошлого года детским омбудсменом Анной Кузнецовой, по которой в стране насчитывается около шести млн неполных семей, в том числе пять млн матерей-одиночек и один млн отцов-одиночек.

Согласно исследованию РАНХиГС, 81,6% россиян поддерживают демографическую политику государства. Они также считают, что принимаемые меры повысили рождаемость в стране. Среди наиболее действенных программ россияне выделили программу «Материнский капитал».

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