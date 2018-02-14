В Кремле рассказали подробности о последних переговорах Порошенко и Путина

На днях состоялся телефонный разговор лидеров Украины и России – Петра Порошенко и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он заметил, что Петр Порошенко предложил помощь Украины в расследовании причин падения самолет АН-148, в результате которого, напомним, погиб 71 человек.Кроме того, поднимались и вопросы, связанные с конфликтом на Донбассе. Стороны обсудили процесс обмена военнопленными и признали необходимым соблюдать так называемые Минские соглашения, утверждает Дмитрий Песков.