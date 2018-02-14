В Кремле уточнили подробности разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости состоявшиеся телефонные переговоры между главой Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным.

«Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным, звонил Порошенко. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы», — сказал Песков.

Лидеры двух стран также обсудили ход выполнения минских соглашений.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Путин и Порошенко обсуждали освобождение заложников на территории Донбасса и намеченную на 16 февраля в Мюнхене встречу министров иностранных дел стран Нормандской четверки. Инициатива исходила от украинской стороны.