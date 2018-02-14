В Москве муниципальный депутат предложил отменить День Победы

Жители столицы, на последних муниципальных выборах проголосовавшие в ряде ключевых округов за либералов из «Яблока», «Парнаса» и движения «Солидарность», продолжают пожинать плоды «общечеловеческих ценностей и свобод».

На последнем совете депутатов Ломоносовского района один из шести победивших на этом участке яблочников по имени Владимир Калинин высказался против утверждения проекта мероприятий, посвященных освобождению Москвы от нацистов и празднованию Дня Победы. По мнению депутата, высказанном к тому же на каком-то ломаном, корявом русском языке, план торжественных мероприятий наполнен «пустыми событиями».

«Если патриотизм для вас – это только война и память о наших защитниках и помощниках – это ваше право», – нашел Калинин нелепую отмазку для того, чтобы не голосовать за программу празднования 9 мая.

А что, разве память о Великой Победе в войне на уничтожение русского народа, память о наших предках-защитниках – уже не является патриотизмом, а, господин Калинин? И причем здесь «только война», ведь ежу понятно, что народ в этот день радуется вовсе не по поводы войны как таковой…

Далее депутата понесло еще дальше, причем сам он вряд ли сможет объяснить, что намеревался сказать:

«Ширма, за которой скрываются громкие слова о победе в Великой Отечественной войне, годовщине битвы под Москвой или праздновании Нового года – это все конечно важно для кого-то…», – выдавил из себя Калинин.

Причем здесь годовщина битвы под Москвой и Новый год, господин Калинин? У вас есть хоть толика интеллекта и здравого смысла, чтобы понять, что эти события невозможно ставить в один ряд? Ну так и скажите, что лично для вас победа в ВОВ – это неважно. Народ поймет – ведь среди либералов иванов, родства не помнящих, всегда было с избытком. И что это за ширма такая, скрывающая громкие слова о Победе? Вы бы хоть научились облекать мысли в членораздельные слова, прежде чем их изрекаете…

«Вот тут название «они сражались за Родину». Ну невозможно! Можно убрать это название?», – продолжил возмущаться яблочник.

Жаль вы не уточнили, господин Калинин: вас так корежит от слова Родина или от героев, которые за нее сражались?

В конце своего «изобличительного» нечленораздельного спича депутат предложил «жить настоящим» и провести вместо «пустых мероприятий» 9 мая день Ломоносовского района. Либеральное большинство сделало свое дело: пять депутатов проголосовали «за» и столько же – «против». В результате план районных мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне, так и не был принят.

Ну что, дорогие москвичи, хотели переписывания истории и прочих «бонусов» от либеральной банды – получайте. Если кто не в курсе, напомним – на первом заседании депутаты Тверского района Москвы главным пунктом обсуждения сделали вопрос засекречивания своей деятельности от своих же избирателей (!). А в Красносельском районе столицы команда во главе с Яшиным досрочно выписала себе зарплату, проработав всего несколько дней. Кроме того, победившие либералы активно обсуждают вопросы передачи Крыма обратно Украине, увековечивания памяти Бориса Немцова и насмерть стоят против строительства новых православных храмов в подшефных им районах. Но так откровенно высказываться против 9 мая до сего момента наглости у них не хватало. Как говорится, пустили козла в огород.

Иван Ваганов