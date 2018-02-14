В НАБУ выступили с заявлением в связи с сегодняшними задержаниями

Добавлено: 14 фев 2018 в 17:35
, Категория: Политика
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Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прокомментировала задержания мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
В ведомстве подчеркнули, что оба чиновника проходят по делу о хищении и растрате средств. Одесскому градоначальнику лично сообщили о подозрении.
Допрос политиков продолжался до 13:00. Теперь суд должен избрать им меру пресечения.
Напомним, Труханов и Вугельман были задержаны пограничниками в международном аэропорту "Борисполь". Позднее их передали на руки сотрудникам НАБУ.
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Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 14 фев 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"