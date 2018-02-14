В НАБУ выступили с заявлением в связи с сегодняшними задержаниями

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прокомментировала задержания мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.В ведомстве подчеркнули, что оба чиновника проходят по делу о хищении и растрате средств. Одесскому градоначальнику лично сообщили о подозрении.Допрос политиков продолжался до 13:00. Теперь суд должен избрать им меру пресечения.Напомним, Труханов и Вугельман были задержаны пограничниками в международном аэропорту "Борисполь". Позднее их передали на руки сотрудникам НАБУ.