В Нижнем Новгороде девушку осудили на 11 лет за убийство домогателя

В Нижнем Новгороде 19-летнюю жительницу города приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство домогавшегося её мужчины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Нижегородской области.

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Следствие и суд установили, что 23 декабря 2016 года вечером мужчина поссорился с гражданской женой, а затем пригласил к себе в дом молодую женщину, с которой отдыхал вместе в кафе. На квартире, в ходе ссоры, которая произошла из-за домогательств со стороны хозяина, гостья нанесла потерпевшему смертельное ранение.

Погибший — житель Республики Мордовия, работал организатором цирковых представлений в домах культуры и школах по различным городам Российской Федерации.

В ходе следствия обвиняемая свою вину не признала, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 19-летней женщине по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьёй ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд приговорил подсудимую к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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