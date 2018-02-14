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В Польше не вызвали скорую незаконно работавшей украинке


Добавлено: 14 фев 2018 в 13:00, Категория: Новости на сегодня
В Польше не вызвали скорую незаконно работавшей украинке

Прокуратура города Сьрода-Велькопольска в Польше расследует ситуацию, в которой работодатель не вызвал скорую помощь для гражданки Украины, у которой случился инсульт и которая работала нелегально. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на почетного консула Украины в Познани Витольда Горовского.

По его информации, украинка проживала на территории заведения, в котором работала.

«Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы. Тогда была вызвана полиция в связи с тем, что якобы на улице находится нетрезвый человек», — написал Горовский в одной из соцсетей.

Районная прокуратура в Сьрода-Велькопольска проверяет дело несколько недель. Производство возбуждено по статье об угрозе потери жизни или нанесения тяжкого ущерба здоровью.

«Мы изъяли для изучения видео с камер наблюдения этой фирмы, хотим получить медицинские документы этой женщины. Мы обратимся за выводами экспертов судебно-медицинского учреждения. В то же время проверку должна провести также Государственная инспекция труда», — сказал председатель районной прокуратуры Гжегож Гуче.

Пока никому не предъявлены обвинения по этому делу. Женщина находится в больнице в Познани в тяжелом состоянии, консул начал сбор денег на ее лечение.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали украинца на угнанной BMW.

Фото: YouTube



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Добавлено: 14 фев 2018 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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