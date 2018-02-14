В Польше украинку с инсультом бросил на улице работодатель

По подозрению в непосредственной угрозе потери жизни или тяжелого ущерба здоровью, а также в деле незаконного трудоустройства начато расследование. в городе Срьода-Великопольська

Как стало известно с украинкой, которая нелегально работала на одном из предприятий и проживала на его территории, в нерабочее время произошел инсульт. Ее работодатель вместо того, чтобы вызвать скорую, вывез ее в соседний город, положил на скамейку посреди улицы и вызвал полицию, заявив, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии.

Почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский придал огласке этот возмутительный случай

В данный момент прокуратурой города Срьода-Великопольська ведется проверка. Сейчас следователи изъяли у предприятия, где работала женщина, видео с камер наблюдения, а также пытаются получить ее медицинские документы. Также следствие обратится к эскпертам судебно-медицинского учреждения и в Государственную инспекцию труда, сообщил глава городской прокуратуры Гжегож Гуче.

Пострадавшая находится в больнице города Познань в тяжелом состоянии. Консульство Украины начало сбор средств для лечения. Горовский сообщил, что речь идет о сумме приблизительно 15–17 тысяч злотых. Обвинение по делу никому не предъявлено