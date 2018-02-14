В прифронтовой Марьинке полностью восстановили электроснабжение

В прифронтовой Марьинке Донецкой области полностью восстановлено электроснабжение после того, как энергетики отремонтировали ЛЭП и трансформаторную подстанцию.

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил: «В Марьинке полностью восстановили электроснабжение. 300 абонентов, которые почти две недели были без электричества, наконец получили „свет“ в свои дома».

При этом Жебривский напомнил, что ЛЭП и подстанция были повреждены 5 февраля во время обстрела со стороны сепаратистов.

Жебривский уточнил: «Аварийные бригады не могли приступить к работе, поскольку местность простреливается, а орки не подтверждали установление режима тишины. Как только при посредничестве ОБСЕ гарантии безопасности были получены, электрики взялись за восстановление поврежденного оборудования и справились за полдня».