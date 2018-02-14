В соцсетях высмеяли новый бюллетень на президентских выборах в РФ

ЦИК РФ показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года. На нем можно увидеть 8 зарегистрированных кандидатов. Однако в соцсетях обратили внимание, что если сравнивать с другими, напротив одного из кандидатов поля с биографией практически не заполнены. Президента РФ уже начали троллить из-за такого бюллетеня.

«Даже просто внешний вид бюллетеня и его верстка еще одна причина не ходить на выборы. Это же просто стыд. Перевыборы Путина. Не участвуйте в этом. Бойкот. Забастовка избирателей.», «Сразу видно кто тут „I'm the boss“», «Путин даже здесь всех олухов переиграл. Смотри, не промахнись!», «Путин и пустота.» — комментируют пользователи