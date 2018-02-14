Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, украинская сторона ожидает скорейшего проведения второй волны освобождения заложников Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске (Беларусь) готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников и ожидает скорейшего проведения второй волны освобождения.

«Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится как можно быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой», — заявила она.

«Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы — создания при участии Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока что РФ отказывается участвовать в этой работе», — добавила Олифер