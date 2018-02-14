Во львовское отделение Сбербанка бросили «коктейль Молотова»

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение «Сбербанка» напротив пригородного вокзала во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

«Около 6:00 к нам поступило сообщение о пожаре в помещении одного из банков. Установлено, что неизвестные лица выбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом в помещение. На месте были обнаружены остатки пластмассовой бутылки. Устанавливаем обстоятельства и причастных к событию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 — умышленное повреждение имущества», — сказала пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook написал: свидетели рассказали, что видели на мужчину и женщину, которые разбили стекло и бросили бутылку в помещение банка. Пожар был ликвидирован спасателями примерно в 6:22, огнем были уничтожены около пяти квадратных метров помещения.

Напомним, в октябре и декабре прошлого года отделения «Сбербанка» во Львове подверглись нападениям.

Фото: Facebook