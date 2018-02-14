Военный парад в США может обойтись в 30 миллионов долларов

Военный парад Трампа обойдется в пределах от 10 до 30 миллионов долларов, сказал в среду ответственный за бюджет Белого дома Мик Малвани (Mick Mulvaney).«Предварительные оценки, которые я видел, составляют от 10 миллионов долларов до 30 миллионов долларов в зависимости от продолжительности парада, - сказал Малвани. - Очевидно, что часовой парад отличается от пятичасового парада с точки зрения стоимости, оборудования и разных мелочей».Это была первая смета расходов военного парада Трампа, запланированная Пентагоном в этом году. Демократы и некоторые республиканцы сомневаются в необходимости такого события, предполагая, что он может иметь авторитарный облик.Член палаты представителей Барбара Ли (Barbara Lee) задала вопрос Малвани:«Я хочу спросить вас об этом военном параде, который предлагает президент, парад похожий на те, которые проводятся в авторитарных странах, таких как Северная Корея».Малвани ответил Ли, что «у нас на самом деле были военные парады в этой стране, в том числе и в 1990-х годах». Хотя Малвани не уточнил, о чем он говорил. В Вашингтоне в 1991 году состоялся парад, чтобы отметить победу США в первой войне в Персидском заливе. В нем участвовало более 8 тысяч американских военнослужащих, а также вертолеты, танки и фейерверки. В 1991 году этот парад стоил около 12 миллионов долларов, что составляет около 21 миллиона долларов или 22 миллиона долларов в сегодняшних долларах.