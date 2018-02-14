Воевали на Донбассе за боевиков: подробности о поджигателях здания союза венгров на Закарпатье

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, правоохранители установили лиц, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде

«Преступники — иностранцы, это двое молодых парней из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых „ДНР“ и „ДНР“, они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова», — сказал Москаль.

Вместе с тем, он не стал называть имена задержанных.