Вокалист культовой рок-группы Metallica меняет профессию

Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд присоединился к съёмкам фильма “Невероятно Опасный, Шокирующе Злой И Отвратительный”. В этом триллере главные роли исполняют Зак Эфрон и Лили Коллинз.Картина повествует о напряженных отношениях серийного убийцы Теда Банди и его давней подруги, не знающей о преступлениях.Джеймс Хэтфилд сыграет роль офицера Боба Хейворда, полицейского, арестовавшего Банди после совершенного им убийства в 1975 году.Добавим, что прежде знаменитый американский музыкант не снимался в большом кино.