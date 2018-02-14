Волонтер сообщил о сильных боях в ОРЛО: у боевиков потери

В районе оккупированного поселка Калиново Попаснянского района Луганской области боевики понесли существенные потери, так шесть человек получили тяжелые ранения, а еще один — скончался по дороге в больницу оккупированной Кадиевки.

Волонтер и боец группы спецназначения «Ежик» Анатолий Токарев на своей странице в соцсети сообщил, что боестолкновение произошло сегодня ночью: «Кадиевка. Жесткий замес у Калиново. В горбольницу вызвана допбригада хирургов и анестезиолог. На 07:00 уже минимум 6 нелегкораненых орков. Минимум 1 „недовезенный“ труп. Ждут еще…».