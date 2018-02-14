Вратарь сборной Канады и "Салавата Юлаева" Скривенс не уверен, что останется в КХЛ

КАННЫН, 14 фев – РИА Новости, Семен Галькевич. Голкипер сборной Канады по хоккею и уфимского "Салавата Юлаева" Бен Скривенс пока не знает, продолжит ли карьеру в КХЛ после нынешнего сезона.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля без участия игроков НХЛ. Канадцы сыграют в одной группе с командами Чехии, Швейцарии и Южной Кореи. В первом матче турнира канадцы в четверг сыграют против швейцарцев. Действующий контракт Скривенса с "Салаватом" истекает 30 апреля.

"Если честно, не знаю, останусь ли в России после нынешнего сезона, пока концентрируюсь на Олимпиаде, а дальше будет видно. Ничего страшного, что из последних одиннадцати матчей в КХЛ перед Олимпиадой я сыграл только в одном - я нормально себя чувствую", - сказал Скривенс журналистам.