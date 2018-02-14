"Ювентус" упустил победу над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Футболисты туринского "Ювентуса" и лондонского "Тоттенхэма" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:2. Хозяева уже к 9-й минуте вели в два мяча благодаря дублю Гонсало Игуаина (2-я минута, 9-я – с пенальти). Под занавес первого тайма аргентинский форвард получил возможность оформить хет-трик, но не реализовал 11-метровый. Лондонцы ответили голами Харри Кейна (35-я) и Кристиана Эриксена (71-я).

Ответная встреча пройдет 7 марта в Лондоне.