Закон о рекламе на платежках ЖКХ Госдума и Совфед доработают вместе

Государственная Дума и Совет Федерации доработают закон, запрещающий печатать рекламу на платежках ЖКХ.

Для этого на заседании Госдумы 14 февраля депутаты планируют рассмотреть вопрос о создании Согласительной комиссии для доработки закона о запрете рекламы на квитанциях за ЖКХ.

Документ был принят Госдумой 23 ноября, а 29 ноября отклонен Советом Федерации. За одобрение документа проголосовали лишь четыре сенатора, против — 138, трое воздержались.

Также документ запрещает размещение рекламы, в том числе и социальной, на платёжках ЖКХ, в том числе и на их оборотной стороне.

Создать Согласительную комиссию депутатам предложили сенаторы. По словам первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, в Госдуме изучат аргументы сенаторов, отклонивших закон о запрете рекламы на квитанциях. Сейчас Совет Федерации изменил свою позицию и предложил нам создать согласительную комиссию. Мы этому рады, мы это поддерживаем», — сказал Исаев.

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