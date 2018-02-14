Железняк: США разочаровались в Порошенко

Сергей Железняк, член комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам, считает, что Соединенные Штаты Америки разочаровались не только в президенте Украины Петре Порошенко, но и в киевском режиме в целом.В США, как уверен депутат Госдумы, понимают, что поддержка нынешнего украинского режима — тотально бесперспективное занятие, которое лишь поглощает ресурсы."Мы видим, как американцы уже и не пытаются скрывать свое намерение избавиться от Порошенко при первом же удобном случае. То есть, в Вашингтоне полностью разочаровались в своем ставленнике и рассматривают варианты смены украинской власти", — говорит Железняк.В США, тем временем, был опубликован посвященный Украине доклад, представленный главой Национальной разведки Дэниэлом Коутсом.В Киеве, согласно документу, сложились условия для проведения досрочных президентских выборов, так что пану Порошенко недолго осталось возглавлять украинское государство. Позитива, впрочем, здесь мало, потому что новая власть, которую подберут Украине американцы, может быть еще более далекой от по-настоящему демократических ценностей.