Американка с перерезанным горлом успела сказать, кто на нее напал

Лизетта Андреа Куэста (Lizette Andrea Cuesta) успела сказать полицейским, кто ее убил, всего за несколько секунд до смерти. Женщину нашли с перерезанным горлом и колотыми ранами, и оказалось, что на нее напали приятели с работы.После того, как 19-летняя девушка из Калифорнии успела назвать имена нападавшим, 19-летнему Даниэлу Гроссу и 25-летней Мелиссе Леонардо было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.Полиция говорит, что после жестокого нападения Куэста ползла более 100 ярдов по отдаленной дороге в Ливерморе, где ее нашли прохожие, которые обратились за помощью. Прибывшая на место полиция обнаружила у нее множественные ножевые раны, включая перерезанное горло.Правоохранители все еще пытаются узнать мотивы убийства.