Американский дипломат в Эстонии купил себе «Жигули» (ФОТО)

Молодой американский дипломат, работающий в посольстве США в Эстонии, удивил своих коллег нетривиальным выбором автомобиля: на свой день рождения он приобрел советские «Жигули».

Советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок приобрел для личного пользования подержанный автомобиль «ВАЗ-2106» 1987 года выпуска. Эта информация оказалась столько интересной для его коллег, что новость о покупке даже разместили на официальной странице посольства в соцсети.

Как оказалось, Тимм-Брок с давних пор мечтал иметь машину, которая бы выделялась на фоне других автомобилей.

«Думаю, я сделал хороший выбор. Я, в отличие от отца, ставлю на первое место интересный внешний вид (машины)», — поделился счастливый владелец ретромобиля.

«Жигули» стали первым личным автомобилем тридцатилетнего дипломата. Он признается, что ему пришлось приложить определенные усилия, чтобы научиться пользоваться ручной коробкой передач — но чего не сделаешь для того, чтобы быть не таким, как все.

Кроме советской машины внимание американца привлекла также кепка с надписью «Давай» на русском языке — ее он тоже купил себе «в подарок».