Аваков: Украина вплотную приблизилась к безвизу с Южной Кореей

Украина приблизилась к завершению переговоров относительно взаимного признания документов и безвизового режима с Южной Кореей. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Нужен ли нам безвиз с 11-й экономикой мира? Вопрос риторический! Очень рад, что нам удалось вплотную приблизиться к соглашению по этому вопросу», – написал он.

По словам Авакова, во время визита в Сеул делегации МВД удалось обсудить ряд ключевых вопросов сотрудничества.

«На встрече с министром МВД, генеральным комиссаром полиции, председателем Совета при президенте мы выполнили свою работу для завершения переговоров по пакету взаимного признания личных документов граждан, водительских прав и безвизового режима для граждан Украины», –добавил он.

Ранее в МИД назвали страны, безвиз с которыми могут ввести в этом году.

Фото: travelplanet.com.ua