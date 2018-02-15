Баталина внесла в Госдуму законопроект, разрешающий детям посещать родителей в СИЗО

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству от фракции «Единая Россия» Ольга Баталина внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий разрешить детям до 14 лет посещать родителей в СИЗО два раза в месяц. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

Согласно документу, продолжительность свиданий должна составлять не более трёх часов каждое.

«В законопроекте речь идёт о людях, вина которых не доказана, и неизвестно, будет ли доказана. При этом в следственных изоляторах они могут находиться годами, пока идёт следствие. Изоляция от общества усугубляется невозможностью обнять детей, увидеть родных. Долгая разлука с родителем травматично сказывается на малолетних детях», — пояснила парламентарий.

О том, что Ольга Баталина разработала и представила на рассмотрение координационного совета фракции данный законопроект, «Парламентская газета» сообщала 13 февраля.

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