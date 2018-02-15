Боевики ОРЛО передали украинской стороне тело погибшего бойца ВСУ

Сегодня в районе моста у Счастья боевики ОРЛО передали украинской стороне тело бойца ВСУ Дмитрия Сыскова, погибшего 12 февраля.

На процессе передачи тела присутствовали представители «ЛНР» в СЦКК и представители СММ ОБСЕ.

Официальный представитель «Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко отметил: «Сегодня в рамках международного гуманитарного права Народной милицией, а также волонтерами, было передано тело военнослужащего ВСУ на подконтрольную Украине территорию для последующего его захоронения»,.

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