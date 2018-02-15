Более 50 огневых задач выполнили в ходе тренировки РОК в Волгоградской области

В Волгоградской области на полигоне Прудбой прошла тренировка с артиллерийскими подразделениями по применению разведывательно-огневого контура (РОК).

Артиллеристы наносили огневое поражение по целям по координатам, поступавшим от пункта управления, с применением 152-мм гаубиц 2С19 «Мста-С» и 120-мм «Хоста». В свою очередь экипажи танков Т-90А уничтожали различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок.

Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами и танкистами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В ходе работы РОК координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с БЛА «Орлан» и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

С применением методики РОК в ходе управления огнем в три раза улучшились временные показатели по выполнению огневых задач.

Всего было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 6 км. После каждого залпа военнослужащие отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Всего в тренировке на полигоне Прудбой принимали участие около 200 военнослужащих разнородовых подразделений соединения, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.