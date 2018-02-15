Бомбардировщики РФ имитировали ракетный удар по Украине

Сегодня группа российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 имитировали ракетный удар из аннексированного Крыма.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне отрабатывали условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины. Самолеты сопровождала пара истребителей Су-30. Кроме того, военные вылеты истребителей были зафиксированы у границ Украины на востоке.

В ВС ВСУ отметили: «Во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины силами и средствами Воздушных сил ВС Украины было зафиксировано активизацию действий воздушных компонентов воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточной воздушной границы Украины. Истребительная и бомбардировочная авиации страны агрессора осуществляли вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения».