Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли объявил о помолвке с Бриттани Фурлан, которая на 24 года младше его

Бриттани Фурлан и Томми Ли

55-летний барабанщик рок-группы M?tley Cr?e Томми Ли помолвлен с 31-летней актрисой Бриттани Фурлан. В День всех влюбленных пара показала в Instagram кольцо с большим камнем в форме сердца и сообщила фолловерам о скорой свадьбе.

Поздоровайтесь с будущей миссис Ли, – прокомментировал кадры Томми.

Об отношениях влюбленных стало известно в июне 2017 года, когда музыканта и актрису увидели вместе в Калабасасе. В сентябре они посетили церемонию Streamy Awards, проходившую в отеле Беверли Хилтон, и позировали фотографам.

Для Бриттани Фурлан этот брак будет первым, а вот Томми Ли ранее был женат трижды: на Элейн Берген, Хизер Локлеар и Памеле Андерсон. Последняя родила ему двоих сыновей.

Бриттани Фурлан

Бриттани Фурлан и Томми Ли