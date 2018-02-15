День 15 февраля в истории

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Памятная дата РФ, установленная Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 320-ФЗ «О внесении из­менений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

В 1973 году, после свержения монархии в Афганистане, в стране началась гражданская война. В 1978 году к власти пришла Народно-демократическая партия. Попытки нового руководства страны провести реформы, а также

иностранное вмешательство во внутренние дела Афганистана, привели к новому витку гражданской войны. К 1979 году обстановка настолько осложнилась, что правительство Афганистана обратилось к СССР с просьбой направить в страну воинские части.

В декабре 1979 года на основании советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве Политбюро ЦК КПСС приняло постановление о вводе советских войск в Афганистан.

25 декабря 1979 года первые подразделения советской армии вошли в Афганистан. За 10 лет присутствия СССР в этой стране, военную службу здесь прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, из них 546 тысяч были непосредственными участниками боевых действий. Погибли почти 15 тысяч советских военнослужащих, десятки пропали без вести, почти 54 тысячи получили ранения.

24 года назад (1994) Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ № 319 «О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации».

Штандарт — это символ (до августа 1996 года — главный символ) президентской власти в России. Он представляет собой квадратное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цветов, которые являются цветами Государственного флага России. В центре флага размещено золотое изображение Государственного герба России. Автором дизайна штандарта стал художник Евгений Ухналёв.

5 лет назад (2013) над территорией Челябинской области взорвался метеорит.

Он разрушился в атмосфере на высоте 15-25 км. Взрыв небесного тела массой 10 тысяч тонн, по оценкам специалистов, был сопоставим по мощности с одновременной детонацией 20 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Ударная волна от взрыва нанесла повреждения на территории около 130 километров в длину и 50 километров в ширину. Пострадали более 1500 тысяч человек.

Падение метеорита наблюдали жители Тюменской, Курганской и Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана.

Челябинский метеорит стал самым большим из известных небесных тел, падавших на Землю с 1908 года, со времени Тунгусского метеорита.

71 год назад (1947) вышел Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами».

В документе говорилось, что «наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации».

Указ запрещал не только браки с иностранцами, но и ранее заключенные браки признавались недействительными. Создание семьи с гражданами из других стран приравнивалось к «антисоветской агитации». Указ был отменен 26 ноября 1953 года.

Международный день борьбы с детским раком.

Учрежден в 2001 году по ини­циативе Международной конфедерации родителей детей, больных раком, для повышения информированности врачей-педиатров, а также граждан о проблемах детской онкологии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак — вторая по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев. Ежегодно 200 тысяч детей в мире заболевают онкологическими заболеваниями, около 100 тысяч — умирают от этих заболеваний. В России, по словам главного внештатного детского онколога Минздрава РФ, заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Владимира Полякова, ежегодно онкологические заболевания находят у почти 4 тысяч детей.

Открывается 68-й Берлинский международный кинофестиваль.

В основной конкурс «Берлинале» в этом году вошло 24 фильма из разных стран. 19 из них, в том числе картина Алексея Германа-младшего «Довлатов», претендуют на главную награду фестиваля — «Золотой медведь», которая присуждается режиссеру за лучший фильм.

Первый Берлинский кинофестиваль прошел в июне 1951 года.

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