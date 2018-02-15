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Депутат Борис Пайкин решил поднять рейтинг за счет тяжелобольного ребенка


Добавлено: 15 фев 2018 в 13:21, Категория: Политика
Депутат Борис Пайкин решил поднять рейтинг за счет тяжелобольного ребенка

В январе текущего года Центр политических технологий признал депутата Госдумы Бориса Пайкина одним из самых малоэффективных парламентариев нынешнего созыва. По всей видимости, именно с этим фактом связана резко возросшая активность на личном сайте депутата, где с незначительными временными промежутками появились несколько записей, рассказывающих о его заслугах. В частности, на странице Пайкина была опубликована статья о том, что депутат выделил средства для лечения двухлетней девочки Дарьи Гудиной, которой требовалась срочная операция по трансплантации печени. Однако существуют серьезные подозрения в том, что Борис Пайкин использовал личную трагедию семьи Гудиных лишь в целях самопиара.
  
Финансовая помощь для лечения девочки действительно была предоставлена, однако в том, что к этому имеет отношение Борис Пайкин, есть серьезные сомнения.
 
На сайте депутата говорится о том, что сумма, необходимая для операции девочки, была направлена в адрес АО «Газпром газораспределение Брянск», однако, по имеющимся данным, недостающие для лечения ребенка средства были перечислены фондом «Помощь семье», который не имеет никакого отношения к вышеупомянутой компании. Остальные средства были перечислены физическими лицами, то есть простыми неравнодушными гражданами.
  
Родные девочки также отрицают факт перевода средств на их расчетный счет от депутата Пайкина:
  
«Мы к нему обращались, да, и написан был ответ… Представлялись именно от его лица, говорили, что помогут именно фонду. Я точно не могу сказать, делал ли он перечисления или нет…», - заявила родственница девочки.
 
Отрицают участие Пайкина в помощи Даши Грудиной и в фонде «Как чудо», осуществлявший сбор средств на ее лечение.
 
«Мы созванивались с родителями. К нам в фонд ни от Пайкина, ни от этой компании переводов не было» - рассказала Юлия Гиняева, представитель фонда.
 
Стоит отметить, что семья Гудиных обращалась к депутату Пайкину в октябре, однако парламентарий разместил на своем сайте запись о помощи Даше спустя несколько месяцев, когда усилиями граждан было собрано более 70% необходимой суммы. Этот факт заставляет задуматься о том, что Пайкин решил воспользоваться этим случаем для саморекламы, присвоив себе чужие заслуги. Это подтверждается и тем, что в благодарственном письме семьи Гудиных нет ни одного упоминания о Пайкине, который, по его собственным словам, внес огромный вклад для лечения ребенка.
   
Все факты говорят о том, что депутат Борис Пайкин никаким образом не связан со сбором средств на лечение Дарьи Гудиной, а запись на его личном сайте, видимо, появилась с целью поднятия рейтинга в связи с признанием его работы на государственной службе неэффективной. 













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Добавлено: 15 фев 2018 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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