Драпеко рассказала, кто может войти в состав комиссии по нравственности

В России должна появиться комиссия по нравственности, причём в её состав должны войти не чиновники, а эксперты, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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«Если будет учреждена комиссия по нравственности, ей предстоит решать важные вопросы. Так, сегодня этими темами занимаются чиновники из Минкультуры и Минсвязи, но мы даже не знаем, кто эти люди», — отметила Драпеко. Она напомнила, что именно они принимали решение, выпускать ли в кинопрокат ленты «Матильда» и «Смерть Сталина».

«Состав нового органа надо избирать, возможно, на общих выборах», — считает депутат. Кроме того, формирование комиссии по нравственности может проходить по образу Общественной палаты РФ, когда часть членов палаты назначает глава государства, а другую — общество, подчеркнула парламентарий. «В любом случае там не должно быть депутатов или чиновников», — уверена Драпеко.

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