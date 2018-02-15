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Геращенко пообещала хорошие новости по обмену пленными


Добавлено: 15 фев 2018 в 20:07, Категория: Украина
Геращенко пообещала хорошие новости по обмену пленными

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в ближайшее время могут быть хорошие новости по вопросу обмена пленными, над чем сейчас усердно работает президент Украины.

Она уточнила, что, тема обмена пленными станет одной из главных во время встречи «нормандской четверки» с участием министров иностранных дел на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Геращенко добавила, что кроме освобождения военнопленных, Украина активно работает над возвращением на родину украинских политзаключенных в России: «И это не только Олег Сенцов, это десятки фамилий и украинцев, и крымских татар, которые содержатся в тюрьмах РФ и в Крыму. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут хорошие новости об освобождении украинцев. Над этим усердно работает Президент, его команда, но говорить о деталях, условиях, путях, механизмах можно только после того, когда что-то реализовано».



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Добавлено: 15 фев 2018 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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