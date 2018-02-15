Глава ПФР: Правительство не давало поручений о повышении пенсионного возраста

Поручений о повышении пенсионного возраста в России на правительственном уровне нет, заявил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на инвестиционном форуме в Сочи, передаёт РИА «Новости».

По словам чиновника, в настоящее время этот вопрос находится на обсуждении у представителей экспертного сообщества.

«На правительственном уровне у нас нет поручений этим заниматься. Сейчас пока эта тема на стороне экспертов. Но потом будет какое-то общественное обсуждение этого вопроса», — уточнил Дроздов.

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Дискуссии о повышении пенсионного возраста ведутся в России с середины 2010-х годов. Сторонники решения о повышении возраста выхода на пенсию связывают необходимость этой меры с демографическим коллапсом.

По словам ряда экспертов, Россия в долгосрочной перспективе может столкнуться с сокращением трудоспособного населения — 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год.

К 2036 году один работающий гражданин страны будет нести финансовую ответственность за себя, семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем — уже за нескольких пенсионеров.

В настоящий момент пенсионный возраст в России — один из самых низких в мире (60 лет для мужчин и 55 для женщин).

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Президент России Владимир Путин, комментируя эту тему, призвал с особым внимание относиться к любым предложениям, не принимая одномоментных решений без полноформатного обсуждения проблемы.

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