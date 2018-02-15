Глава ПФР: Правительство не давало поручений о повышении пенсионного возраста

Поручений о повышении пенсионного возраста в России на правительственном уровне нет, заявил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на инвестиционном форуме в Сочи, передаёт РИА «Новости».
По словам чиновника, в настоящее время этот вопрос находится на обсуждении у представителей экспертного сообщества.
«На правительственном уровне у нас нет поручений этим заниматься. Сейчас пока эта тема на стороне экспертов. Но потом будет какое-то общественное обсуждение этого вопроса», — уточнил Дроздов.
Читайте по теме
Пенсии в этом году назначат не всем
Дискуссии о повышении пенсионного возраста ведутся в России с середины 2010-х годов. Сторонники решения о повышении возраста выхода на пенсию связывают необходимость этой меры с демографическим коллапсом.
По словам ряда экспертов, Россия в долгосрочной перспективе может столкнуться с сокращением трудоспособного населения — 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год.
К 2036 году один работающий гражданин страны будет нести финансовую ответственность за себя, семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем — уже за нескольких пенсионеров.
В настоящий момент пенсионный возраст в России — один из самых низких в мире (60 лет для мужчин и 55 для женщин).
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Президент России Владимир Путин, комментируя эту тему, призвал с особым внимание относиться к любым предложениям, не принимая одномоментных решений без полноформатного обсуждения проблемы.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
Дебоширов в электричке успокоят электрошокерами
Правительство ужесточило правила проведения техосмотра транспортных средств
Когда в России появятся частные армии