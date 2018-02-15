«Гнетущая тишина, полупустой торговый зал»: впечатления от переоткрытого «Амстора» в оккупированной Горловке

Под новым брендом «Амстор-Сити», пафосно, переоткрылся в Горловке бывший супермаркет «Амстор», который был разрекламирован по всему городу с месседжами о создании рабочих мест и доступностью товаров.

Житель Горловки, который анонимно освещает жизнь в городе поделился впечатлениями о вновь открытом супермаркете.

«Предмогильный холод, белесое освещение и практически полная, гнетущая тишина, полупустой торговый зал, создающий ощущение пустыря, по которому снует несколько охранников с рациями, зорко следя, чтобы кто-нибудь из покупателей не сделал фото или видео на свой портативный гаджет, несколько продавцов, умирающих от скуки из-за отсутствия покупателей, одна работающая касса», — таким увидел супермаркет «Амстор» горловчанин.

«Добрых две трети торгового зала все также недоступны для публики — там просто нечего выставлять. В оставшемся пространстве все те же полупустые полки, ассортимент товаров не тянет даже на среднюю торговую точку на оптовой базе или обычном рынке, исчезло многое из того, что было до закрытия, исключение составляет кулинария — голодным туда ходить не стоит, но астрономические цены способны отбить любой аппетит, там даже ценники сделаны на 100 гр, чтобы люди не падали в обморок.

В этом отделе любят периодически обедают представители ОБСЕ, которые в бумажниках мелочь не носят, а купюра в 5000 рублей для них, как для наших пенсионеров полусотенная. Немалая часть полок магазина заполнена всевозможной алкогольной отравой, химической газировкой и сомнительного происхождения бутиллированной водой. Цены на товары отнюдь немаленькие, та же самая политика 3–5 и более накруток в рублевом эквиваленте, что и везде», — делится увиденным мужчина.

Перед открытием в городе проводилась большая пиар-кампания по открытию. Все это делалось с единственной целью — «дабы жители поверили, что, дескать, нечто „прогрессивное“ происходит», — вспоминает горловчанин.

«амстор-city» ждет прежняя участь, та же, что постигла «импульс» равно, как и многие другие, уже закрывшиеся, и еще «теплющиеся» магазины, сколько бы попыток ни делала, и сколько бы денег ни вкладывала, выворачивая карманы торгашей и остальных жителей города, городская адмнистрация. без наличия управленческих знаний, любая система рухнет, так или иначе, а без контроля над выпуском денег править балом всегда будут только менялы и торгаши, не будет ни адекватных цен, ни экономики, ничего, будет только нищета и разруха, среди которой будут возвышаться олигархические офисы, на манер церковных соборов, а толстосумы будут продолжать грабить и уничтожать население», — резюмирует аноним.