«Гнетущая тишина, полупустой торговый зал»: впечатления от переоткрытого «Амстора» в оккупированной Горловке

Показать меню
Актуально
В Кремле отреагировали на слова Турчинова о продвижении украинской армии на - 19:49 В Кремле отреагировали на слова Турчинова о продвижении украинской армии на Донбассе Глава МИД Нидерландов решил уйти в отставку из-за лжи о встрече с Путиным - 19:57 Глава МИД Нидерландов решил уйти в отставку из-за лжи о встрече с Путиным Глава Нацразведки США считает Россию одной из главных киберугроз - 19:57 Глава Нацразведки США считает Россию одной из главных киберугроз Концлагерь для хаски. Часть вторая. Проверочная - 19:57 Концлагерь для хаски. Часть вторая. Проверочная РФ и Китай попытаются милитаризировать космос — глава нацразведки США - 19:57 РФ и Китай попытаются милитаризировать космос — глава нацразведки США Депутат опасается, что из-за нового приказа Минтранса взлетят только цены на - 19:57 Депутат опасается, что из-за нового приказа Минтранса взлетят только цены на авиабилеты В зоне строительства Крымского моста найдено около миллиона артефактов - 19:57 В зоне строительства Крымского моста найдено около миллиона артефактов В Южной Африке львы съели браконьера - 20:00 В Южной Африке львы съели браконьера Британский провидец, предсказавший расстрел царской семьи, предрек новую эру - 20:06 Британский провидец, предсказавший расстрел царской семьи, предрек новую эру для России Голландский министр, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку - 20:08 Голландский министр, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений - 20:08 Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений Украинские курсанты избили и ограбили турка - 20:08 Украинские курсанты избили и ограбили турка Сборная Германии удержала первенство в медальном зачете ОИ-2018 - 20:11 Сборная Германии удержала первенство в медальном зачете ОИ-2018 Дуров объяснил рапорт «Лаборатории Касперского» об уязвимости Telegram - 20:12 Дуров объяснил рапорт «Лаборатории Касперского» об уязвимости Telegram Глава МИД Нидерландов подал в отставку после обмана о встрече с Путиным - 20:14 Глава МИД Нидерландов подал в отставку после обмана о встрече с Путиным Климкин объяснил, как Украина помогает в борьбе с «ИГИЛ» - 20:14 Климкин объяснил, как Украина помогает в борьбе с «ИГИЛ» Власти утвердили ежемесячные выплаты для детей жертв авиакатастрофы в - 20:21 Власти утвердили ежемесячные выплаты для детей жертв авиакатастрофы в Подмосковье
» » «Гнетущая тишина, полупустой торговый зал»: впечатления от переоткрытого «Амстора» в оккупированной Горловке

«Гнетущая тишина, полупустой торговый зал»: впечатления от переоткрытого «Амстора» в оккупированной Горловке


Добавлено: 15 фев 2018 в 17:35, Категория: Украина
«Гнетущая тишина, полупустой торговый зал»: впечатления от переоткрытого «Амстора» в оккупированной Горловке

Под новым брендом «Амстор-Сити», пафосно, переоткрылся в Горловке бывший супермаркет «Амстор», который был разрекламирован по всему городу с месседжами о создании рабочих мест и доступностью товаров.

Житель Горловки, который анонимно освещает жизнь в городе поделился впечатлениями о вновь открытом супермаркете.

«Предмогильный холод, белесое освещение и практически полная, гнетущая тишина, полупустой торговый зал, создающий ощущение пустыря, по которому снует несколько охранников с рациями, зорко следя, чтобы кто-нибудь из покупателей не сделал фото или видео на свой портативный гаджет, несколько продавцов, умирающих от скуки из-за отсутствия покупателей, одна работающая касса», — таким увидел супермаркет «Амстор» горловчанин.

«Добрых две трети торгового зала все также недоступны для публики — там просто нечего выставлять. В оставшемся пространстве все те же полупустые полки, ассортимент товаров не тянет даже на среднюю торговую точку на оптовой базе или обычном рынке, исчезло многое из того, что было до закрытия, исключение составляет кулинария — голодным туда ходить не стоит, но астрономические цены способны отбить любой аппетит, там даже ценники сделаны на 100 гр, чтобы люди не падали в обморок.

В этом отделе любят периодически обедают представители ОБСЕ, которые в бумажниках мелочь не носят, а купюра в 5000 рублей для них, как для наших пенсионеров полусотенная. Немалая часть полок магазина заполнена всевозможной алкогольной отравой, химической газировкой и сомнительного происхождения бутиллированной водой. Цены на товары отнюдь немаленькие, та же самая политика 3–5 и более накруток в рублевом эквиваленте, что и везде», — делится увиденным мужчина.

Перед открытием в городе проводилась большая пиар-кампания по открытию. Все это делалось с единственной целью — «дабы жители поверили, что, дескать, нечто „прогрессивное“ происходит», — вспоминает горловчанин.

«амстор-city» ждет прежняя участь, та же, что постигла «импульс» равно, как и многие другие, уже закрывшиеся, и еще «теплющиеся» магазины, сколько бы попыток ни делала, и сколько бы денег ни вкладывала, выворачивая карманы торгашей и остальных жителей города, городская адмнистрация. без наличия управленческих знаний, любая система рухнет, так или иначе, а без контроля над выпуском денег править балом всегда будут только менялы и торгаши, не будет ни адекватных цен, ни экономики, ничего, будет только нищета и разруха, среди которой будут возвышаться олигархические офисы, на манер церковных соборов, а толстосумы будут продолжать грабить и уничтожать население», — резюмирует аноним.



Материалы по теме:

«Пусто и бедненько». В сети показали фото перед открытием «Амстор сити»
«Амстор» все. В Донецке закрылся еще один супермаркет
Фотофакт: как выглядит супермаркет "Амстор" возле ЖД вокзала
Обнародовано видео блокировки вооруженными боевиками сети супермаркетов «Амстор» (видео)
Добавлено: 15 фев 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Выборы-2018. Жириновский напомнил, кто писал статью о числе президентских сроков

Выборы-2018. Жириновский напомнил, кто писал статью о числе президентских сроков

Путин согласился с идеей награждения лучших наставников почетными званиями

Путин согласился с идеей награждения лучших наставников почетными званиями

Абэ с Трампом высказались за дальнейшее усиление санкций против КНДР

Абэ с Трампом высказались за дальнейшее усиление санкций против КНДР

Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин»

Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин»

Загрузка...



Лента новостей
Губернатор Куомо запретит сексуальные контакты между полицией и задержанными - 19:28 Губернатор Куомо запретит сексуальные контакты между полицией и задержаннымиЗахарова предупредила Запад об ответе на вмешательство в выборы - 19:24 Захарова предупредила Запад об ответе на вмешательство в выборыПенсии жителям свободной и оккупированных частей Донбасса: некоторые нюансы выплаты - 19:18 Пенсии жителям свободной и оккупированных частей Донбасса: некоторые нюансы выплатыУкраина потребовал у РФ отремонтировать корабли, оставленные в Крыму - 19:18 Украина потребовал у РФ отремонтировать корабли, оставленные в КрымуБоевики ОРЛО передали украинской стороне тело погибшего бойца ВСУ - 19:18 Боевики ОРЛО передали украинской стороне тело погибшего бойца ВСУЭми Шумер тайно вышла замуж за шеф-повара через три месяца после начала романа - 19:16 Эми Шумер тайно вышла замуж за шеф-повара через три месяца после начала романаMercedes-Benz поможет британскому бизнесмену возродить Defender - 19:14 Mercedes-Benz поможет британскому бизнесмену возродить DefenderСпортсмены из России опустились на 15-е место в медальном зачете Олимпиады - 19:08 Спортсмены из России опустились на 15-е место в медальном зачете ОлимпиадыПравительство ужесточило правила техосмотра автомобилей - 19:07 Правительство ужесточило правила техосмотра автомобилейМИД РФ: В Сирии могли погибнуть пять россиян - 19:03 МИД РФ: В Сирии могли погибнуть пять россиянПоезд Киев-Москва стал самым прибыльным в 2017 году - 19:03 Поезд Киев-Москва стал самым прибыльным в 2017 годуСтолкновения у Соломенского суда: 20 пострадавших и 15 задержанных - 19:03 Столкновения у Соломенского суда: 20 пострадавших и 15 задержанныхТурчинов: Деньги МВФ лучше путинских - 19:03 Турчинов: Деньги МВФ лучше путинскихТрое бойцов «Донбасса» задержаны по подозрению в убийстве семьи - 19:03 Трое бойцов «Донбасса» задержаны по подозрению в убийстве семьи
Последние новости
Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России - 19:39 Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России На Украине хотят использовать Крымский мост для похода на «украинскую Кубань» - 19:39 На Украине хотят использовать Крымский мост для похода на «украинскую Кубань» У сотрудников посольства США на Кубе обнаружили странные повреждения мозга - 19:39 У сотрудников посольства США на Кубе обнаружили странные повреждения мозга Ужесточение предполетной подготовки самолетов может коснуться только Ан-148 — глава Минтранса - 19:35 Ужесточение предполетной подготовки самолетов может коснуться только Ан-148 — глава Минтранса Порошок, разосланный иностранным посольствам в Москве, оказался отравой для насекомых - 19:35 Порошок, разосланный иностранным посольствам в Москве, оказался отравой для насекомых Турчинов: У Украины недостаточно вооружения, чтобы объявить войну России - 19:35 Турчинов: У Украины недостаточно вооружения, чтобы объявить войну России Несырьевой экспорт России в 2017 году достиг 130 миллиардов — Медведев - 19:35 Несырьевой экспорт России в 2017 году достиг 130 миллиардов — Медведев Реальные зарплаты россиян в 2018 году могут вырасти на 4% — Топилин - 19:35 Реальные зарплаты россиян в 2018 году могут вырасти на 4% — Топилин Врачи полагают, что у сотрудников посольства США на Кубе мог пострадать мозг - 19:35 Врачи полагают, что у сотрудников посольства США на Кубе мог пострадать мозг Артиллеристы ЦВО приступили к тренировкам праздничных салютов в честь Дня защитника Отечества - 19:34 Артиллеристы ЦВО приступили к тренировкам праздничных салютов в честь Дня защитника Отечества В городе Искитиме Новосибирской области в честь Дня защитника Отечества состоится выставка военной - 19:34 В городе Искитиме Новосибирской области в честь Дня защитника Отечества состоится выставка военной техники объединения ЦВО Лётчики смешанного авиаполка СФ в ходе учения поразили бронетехнику условного противника, атакуя на - 19:34 Лётчики смешанного авиаполка СФ в ходе учения поразили бронетехнику условного противника, атакуя на предельно малых высотах В Москве пройдет престижный турнир по бильярду на Кубок Минобороны России - 19:34 В Москве пройдет престижный турнир по бильярду на Кубок Минобороны России
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"