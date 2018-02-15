Хуг планирует приехать в неподконтрольный Луганск

Как сообщил на пресс-конференции в Северодонецке в четверг, 15 февраля первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СMM) Александр Хуг, он планирует провести несколько встреч на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.

«Утром я посетил Новоалександровку, потом у нас состоялась встреча с губернатором Луганской области, и в дальнейшем я планирую несколько мероприятий. Завтра я присоединюсь к патрулю, который отправится с нашей луганской мониторинговой командой. Мы будем пересекать разграничение в Станице Луганской для того, чтобы в дальнейшем отправиться в город Луганск», — сказал он.

Хуг также пообещал выделить время, чтоб пообщаться с коллегами-наблюдателями на местах. «Я также выделю время, чтобы пообщаться с мирными жителями, которые уже четвертую зиму подряд испытывают на себе серьезные последствия войны», — добавил он.