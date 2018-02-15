Интеграция через желудок: Куда приводят мечты

Нельзя – просто по определению – интегрироваться в капитализм «на общих основаниях». Капитализм как раз в том и заключается, что никаких общих оснований там не существует, а каждый имеет свой уникальный захват, который повторить можно, лишь вышибив захватчика и встав на его место. По принципу: «если ты – то не он, если он – то не ты». Для того, чтобы войти в сообщество успешных – нужно сперва оттуда кого-то вышибить. Не так, как в деревнях советской Грузии – подошёл незнакомец к шикарному столу, для него подвинулись и столовый прибор поставили без слов… Так не будет, потому что и Грузия теперь совсем не советская (и страшно нищая). Нельзя прийти наниматься в хозяйство к господину – чтобы жить там, как господин. Он тебя не в господа нанимает (если вообще нанимает) – а только в работники. Какого чёрта ты рассчитываешь на его бытовые условия, если он, а не ты хозяин дела?!

Между тем вся мифология 80-х и 90-х годов строилась на мечтаниях побывавших на Западе туристами инфантилов войти в капитализм «как все» и начать там жить, «как все».

Такого понятия – «как все», «как у всех» - в рыночном обществе вообще не существует. Что значит, «как все»? Тут у каждого своё! И выражение «быть как все» можно трактовать любым образом.

Можно так: есть самые бедные парии, и ты на их уровне, без всяких льгот и преимуществ – следовательно, «как все». Можно вычислить некую условную среднюю величину и сказать «как все» про неё. Но не забывать про её условность: если в среднем у каждого есть двухкомнатная квартира (у одного четырёхкомнатная, у другого ничего) – это не значит, что лично, конкретно тебе достанутся две комнаты…

А можно «как все» адресовать и самым крупным хищникам. Поскольку правил нет, и формально любой может вести себя, как Рокфеллер – если предъявит суммы, аналогичные суммам Рокфеллера. И тоже, вроде «как у всех»…

Понятие «общее достояние» имело смысл в СССР – но оно начисто лишено смысла в современном обществе. В СССР оно базировалось на многих сложных экономических факторах, среди которых, такие, как:

1) Отсутствие безработицы – а значит, отсутствие конкуренции за доступ к оплачиваемому труду. Просто приходи и работой, где желаешь[1] – люди подвинутся…

2) Ограничения в оплате труда определёнными верхними планками, исключавшие возможность забрать себе то, что не дал другому.

3) Кондоминиум (совладение) основными дарами природы и инфраструктурными фондами всего населения страны, акционерно-паевой принцип распоряжения благосодержащими ресурсами.

4) Многими иными факторами.

Ничего этого нет, да и по определению, не может быть в рыночном обществе. Ведь это общество, в котором у любого предмета есть хозяин. Но самое главное: кроме хозяина, есть множество претендентов на то, чтобы стать хозяевами того, что по каким-то причинам прежних хозяев лишилось…

Иначе говоря: рыночная экономика предполагает состояние вечного боя, в котором всякая собственность и бизнес есть осаждённая крепость, обязанная постоянно отражать приступы, чтобы не пасть к ногам победителей.

Если в плановой экономике пользование и распоряжение распределено законом («план – это закон», говорили в СССР), и отстаивать кому что положено – возложено на государство и общество, то в рыночной экономике чётких границ между доменами нет, отчего и слышатся постоянно вопли лысого о гребешке – то есть о священности частной собственности. Он ней так много воют именно и только потому, что её нет, и её отсутствие очень болезненно.

В самом деле, что есть конкуренция, как не война, в которой или ты заберёшь достояние другого, или он – твоё? Или вот у тебя есть дом, и вроде бы он записан за тобой – так почему же их отбирают у якобы-владельцев по миллиону в год в США? Да потому что не уплатил налоги, прочие поборы – и привет, твоя частная собственность уже не твоя!

Самое главное: никто, кроме тебя самого, не отстаивает то, что тебе положено – потому что вообще ничего тебе не положено. Что урвал – то твоё. Много урвал – твоя удача. Ничего не урвал – некого винить, кроме себя самого. Общество-драка, общество-ненависть, общество-война – вот что формируется при рыночной экономике.

Конечно, такое закалённое общество гораздо мобильнее и боеспособнее, чем инфантильно-убаюканное советское, горя не знающее… Оно и взяло верх, сожрав наше счастье… И лишив нас возможности жить человеческими возвышенными мечтами… И погрузив в звериную, волчью грызню, в которой знай-уворачивайся…

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Интеграции по любимому в «перестройку» принципу «Единой Европы» нет и быть не может. Прежде всего, что Европа не едина, ни в коем случае не ровна. Как не престижен город Париж – но клошаров и в нём полно. А они для французского государства, в отличие от вас – СВОИ граждане…

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Что же такое земное, материальное богатство? Это, конечно, не сундук с монетами – как вы понимаете, на необитаемом острове сундук с золотом совершенно бесполезен, что доказывает его условность и посредническую роль по отношению к богатству.

Земное, материальное богатство – это пользование и распоряжение благами, непосредственно годными к употреблению. Все деньги мира – не более, чем посредники в этом деле. Они могут быть заменены чем угодно: милостью диктатора, запиской миллиардера, дружбой министра или «олигарха», положением фаворита и т.п. Иногда – случайной находкой: порой бедняк купается на таких пляжах, о которых миллионерам только мечтать и т.п.

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В распоряжении и пользовании бытовыми благами существует принцип родников, стоков и запруд. Представьте, что блага – вода (тем более, что чистая вода – одно из величайших благ). Вода рождается «в ключах», то есть выходит из территории, на которой есть родники (то есть это не пустыня). Появившись в роднике, вода стекает туда, куда её тянет земное притяжение. Не поставишь запруду – вода добежит до самого моря-океана…

Если ты не контролируешь территорию родников – то у тебя нет воды. Но мало того: если нет запруды, сдерживания – то у тебя всё равно нет воды, даже если есть территория с «ключами».

Естественно, твой сосед заинтересован, чтобы вода из твоих родников стекала к нему на участок, а там уж он её поймает запрудами в личное пользование. Не менее естественно (хотя и непонятно нашим управленцам в РФ) – что ты заинтересован не пускать воды к соседу, удержать её для себя, на своём участке. Если вода утечёт – что ты будешь пить, чем будешь поливать, как помоешься и т.п.?

Именно поэтому разумный человек ценит две вещи, непостижимые дебилам «перестройки»: свою территорию и свой экономический протекционизм. Территория даёт блага из себя, как родник – воду из глубин земли. Но важно, чтобы блага не убежали, чтобы они работали на тебя, обеспечивая твои бытовые нужды, а не на другого.

«Перестройщики» и инфернальные «реформаторы» занимались тем, что разбазаривали территории (источник всех и всяческих реальных благ, единственное, что есть в мире по-настоящему ценного) и разрушали плотины протекционизма. В итоге потеряна значительная часть источников благ, и не менее значительная часть благ попросту «сбежала» обслуживать чужих граждан. В обмен на их туманные обещания «интегрировать нас к себе»…

Ребята! Хищник может «интегрировать» чужой организм только после обработки его желудочными кислотами, после полного молекулярного расщепления! Хищник ведь не лошадь, чтобы посадить вас к себе на спину и катать!

[1] В СССР даже существовал в школьной программе такой предмет, как «Выбор профессии». Там он был очень интересным и актуальным. Но о каком «выборе профессии» может идти речь в рыночной среде? Чтобы жить – нужно получать деньги. А чтобы тебе платили деньги – нужно делать не то, что ты выбрал, а то, что нужно твоему нанимателю (плательщику). Получается, что это наниматель, а не ты сам, выбирает тебе профессию – какую он, а не ты, считает нужной…

Александр БЕРБЕРОВ