Истребительная авиация РФ приблизилась к границе с Украиной

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, в четверг, 15 февраля, Российские бомбардировщики и истребители во время тренировок украинской авиации вылетели с аэродромов, максимально приблизившись к восточной границе Украины.

«Во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины силами и средствами Воздушных сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушных компонентов Воздушно-космических сил Российской Федерации, вдоль восточного воздушной границы Украины», — говорится в сообщении.

Истребительная и бомбардировочная авиации РФ вылетела с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки и максимально приблизилась к государственной границе Украины и линии разграничения.

«Также, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершила пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины», — добавили украинские военные