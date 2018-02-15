Как прокуроры «насилуют» Киевскую таможню. Часть I «ОПГ Матиоса»

- Вы военные прокуроры?- Нет!!!- Простите, но именно вы представляете сторону обвинения по делу задержанного заместителя начальника Киевской таможни? И в СМИ пишут, что уже задержана целая организованная группа...- А вы кто?- Журналист из информационного агентства...- А тогда все вопросы в пресс-службу военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины.- Но вы все же прокуроры?- Да ... Но никаких комментариев не даем!Примерно такой диалог состоялся 13 февраля 2018 года в помещении Апелляционного суда города Киева за несколько минут до того, как должно было быть обжаловано содержание под стражей Юрия Коваленко из Киевской таможни ГФС. Удивительно, насколько же разной становится риторика «прокурорских» в зависимости от обстоятельств. Ведь 2 недели назад у себя на сайте «орлы Матиоса» были значительно разговорчивее, и позволяли себе вещи, скажем так, не очень характерные как для юристов.Например, еще до (!!!) решения суда называли задержанных «вымогателями», уже рассказывали о том, что «выявлена и прекращена преступная схема коррупционного растаможивания товаров». И это всего лишь через несколько часов после проведения таких следственных действий. То есть будут «вымогатели» такими или нет, и подтвердит ли суд «преступность» этих лиц, прокуроров в то время не волновало, а потом видите - и раз, «Нет! Мы не прокуроры... » Очень похоже на поведение детей, которых поймали с ложками у банки с вареньем, если честно.Кстати, прежде чем перейти к выяснению фактов, а что же именно произошло 30 января, хотелось бы обратить внимание еще на такой факт. Вас не удивляет, что «вымогателей» на Киевской таможне «ловили» именно ВОЕННЫЕ прокуроры? Так, как будто у нас нет воровства в Министерстве обороны, скандалов с поставками снаряжения в армию, с незаконным оборотом оружия (количество перестрелок только в Киеве за последние месяцы выросло в несколько раз)? Но при этом очень срочно нужно было провести грандиозную спецоперацию на таможне. Собственно, с точки зрения пиар хода, господин Анатолий Матиос - руководитель военных прокуроров - делает очень правильно: когда нечем хвастаться на основном фронте, надо делать громкие задержания там, где получается. Правда, почему-то, получается исключительно и все время только на Киевской таможне. Причем ни схемы, ни заявления не меняются. Громкое задержание - пост в Фейсбуке - в суде все разваливается...Так уже было и не раз. Причем настолько регулярно, что вырисовывается чуть ли «организованная преступная группа прокуроров и следователей»: со своими «подставами», со своими СМИ и с соответствующим распределением ролей.Система «по контролю» за лакомыми "кусочками" государства настолько обрела четкие черты, что за последние несколько лет инсинуаций и обвинений в сторону Военной прокуратуры, касающиеся разграничения подследственности уголовных правонарушений между органами предварительного расследования, в частности в разрезе расследования уголовных производств органами военной прокуратуры Украины, не отнесенные к его подследственности, было уже такое множество, что точку в них вынужден был поставить Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (еще до создания нового Верховного Суда). И оказалось, что подследственность в уголовном производстве в отношении невоенных всегда определяется постановлением заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора на основании ст. ст. 36, 110, 216, 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины и п. п. 12, 13 приказа Генерального прокурора Украины от 29.08.2014 № 12гн 07.05.2015. Другими словами, когда надо кого-то напугать, то это происходит исключительно и только с разрешения господина Матиоса. А теперь вернемся к событиям на Киевской таможне.Задержание заместителя начальника таможни - это, конечно, не задержание рядового инспектора. Тем более, что сами прокуроры уже и о схеме рассказали, и о суммах, и о незаконной выгоде, и о многомесячной спецоперации. Результат ее просто поражает - у Юрия Коваленко найдено 200 (подчеркиваем - две сотни) долларов США, помеченных СБУ для передачи через посредника. Не 4600, а не 2500, и не 1100, а всего 200. Как же так? А не следует ли допросить посредника, когда и как, и кому он передавал деньги? К сожалению, сделать это не получится, потому что посредник (безработный, кстати), оказывается, уже вышел под залог в несколько миллионов гривен и где-то гуляет. А вот семья Ю.Коваленко 3 млн грн на залог не имеет. Но пытливый читатель сможет сразу возразить, а откуда тогда взялись 200 «меченых» американских президентов?И здесь, как ни странно, может быть аж 2 вполне вероятных объяснения.Первое - банальное, как сама жизнь. По словам адвоката Ларисы Криворучко, тот самый посредник, которого так громко задержали прокуроры, уже длительное время снимал квартиру у тещи по договору аренды с 2012 года - матери жены Коваленко. И связь можно увидеть даже без спецоперации: уплата арендной платы - расчет в долларах - гости на Новый год - подарок внукам. Но могли ли «орлы» Матиоса так рисковать многомесячной операцией?Наверное, нет. Поэтому лично нам кажется, что все происходило немного в другой способ.Второе объяснение такое. Обыски 30 января происходили, действительно с грандиозным размахом и одновременно в нескольких местах - в том числе и это главное, на рабочем месте заместителя начальника Киевской таможни ГФС и у него дома. На рабочем месте ничего не нашли, а вот дома, когда жена предоставила следователям валюту, которая находилась дома на хранении, то те по всем правилам Фейсбука начали очень тщательно ее выкладывать на ковре. Чтобы сделать очередное селфи, наверное (ничего, что доллары были собственностью семьи Коваленко, и «валютный ковер» получился не очень большим, но выглядит хорошо, особенно под заголовком «раскрыта преступная схема»).И на фото очень хорошо видно, что все купюры как купюры - ровные, потому хранились вместе и аккуратно, а две из них - подчеркнуто смяты.Случайность? Как говорят в таких случаях, не думаем ...И уже не знаем, то ли стиль работы такой у следователей военной прокуратуры, то ли они специально себя так вели, чтобы отвлечь внимание от «подбрасывания» меченой валюты, но обыск в квартире Коваленко проводился крайне грубо. Огромные дядьки с автоматами фактически до смерти перепугали трех несовершеннолетних детей, которые не только получили психологическую травму от того, что их отца задержали военные, но и вынуждены были дрожать под дулами автоматов. Неужели нельзя было как-то толерантнее все сделать, все же не рецидивиста с пулеметом обыскивали. Но пусть уж это будет на совести «борцов с коррупцией».Это мы немного рассказали о фактических обстоятельствах дела. А есть еще и процессуальные особенности дела, в котором вырисовываются и свои профессиональные «понятые», и свои «заявители», которые появляются в нужном месте в нужное время. То есть все происходит по системе, которая, к счастью, тоже иногда дает сбой.Кроме того, адвоката Ларису Криворучко вообще возмущает, насколько же нагло ведут себя «прокурорские» во время обысков, потому что никакие Кодексы для них просто не существуют, а нарушение законодательства совершаются в прямом смысле на каждом шагу. «Обвинения в коррупции в отношении заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Юрия Коваленко не имеют под собой никаких оснований и по своей сути является провокацией», - начинает свой рассказ адвокат. По ее словам, следователи военной прокуратуры не нашли никаких доказательств совершения ее подзащитным коррупционных правонарушений. Однако это не помешало им задержать Коваленко, а судье - принять решение о его аресте (соответствующее постановление вынесено 1 февраля 2018 года).Но подробнее об этом в следующей части.Продолжение следует ...Иван Правдин