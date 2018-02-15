Кинокритики назвали лучшую актриса всех времен

Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, которые становились обладательницами «Оскара» в категории «Лучшая актриса».

При этом лидером оказалась американская артистка Мэрил Стрип. Известно, что Стрип три раза становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. В числе заслуг актрисы Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».

Кроме того, в шорт-лист лучших актрис Брэдшоу есть Элизабет Тэйлор («Клеопатра»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение»), а также Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).