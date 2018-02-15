Кто родился 15 февраля

Анатолий Ильич Петров (62 года), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Работал в ряде больниц Тамбовской области. Избирался в Тамбовскую областную думу, являлся заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. Возглавляет региональное отделение «Российского детского фонда».

Владимир Анатольевич Шаманов (61 год), председатель Комитета Государственной Думы по обороне. Герой Российской Федерации. Проходил военную службу в воздушно-десантных войсках СССР, а затем РФ. Прошел путь от командира взвода самоходно-артиллерийских установок отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии до командующего Воздушно-десантными войсками РФ.

Избирался главой администрации Ульяновской области. Занимал посты помощника премьер-министра РФ и советника министра обороны РФ. Является президентом общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

Ильдар Зинурович Бикбаев (59 лет), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Преподавал в Московском медицинском стоматологическом институте им. И.А. Семашко, Башкирском государственном университете. Служил в рядах Вооруженных сил СССР и России. Возглавлял Совета Регионального общественного фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан. Являлся членом Общественной палаты Башкирии, в 2013-2016 годах был руководителем аппарата палаты.

Владимир Иванович Богодухов (57 лет), член Комитета Государственной Думы по обороне. Герой Российской Федерации. Служил в частях ВВС СССР и России. Участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в боевых действиях в Афганистане, принимал участие в первой и второй чеченских войнах. В 2012 году вышел в запас. Избирался депутатом Липецкого областного Совета депутатов. Возглавлял Центр патриотического воспитания населения Липецкой области.

А ещё в этот день родился

Игорь Михайлович Руденя (50 лет), губернатор Тверской области. Работал в Главном управлении Министерства внутренних дел по городу Москве, в ОАО «Федеральная контрактная корпорация «Росхлебпродукт». Был генеральным директором компаний «Зерновая компания», «Росзерно» и Раменского комбината хлебопродуктов. Возглавлял Департаменты развития агропромышленного комплекса, регионального развития и агропромышленного комплекса Аппарата Правительства РФ. Занимал должности заместителя директора Департамента отраслевого развития Аппарата Правительства РФ, статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства РФ.

В марте 2016 года указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. В сентябре 2016 года одержал победу на выборах главы области.

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