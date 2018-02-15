Курс доллара превысил 57 руб. в первый раз с 11 января

Руб. днем умеренно снижался к доллару и к евро на ослабевшей нефти.

К концу торгового дня курс доллара США составил приблизительно 57,01 рубля. Курс американской валюты на открытии торгов в начале рабочей недели повысился до 56,64 рубля. Отмечается, что рост валюты связан со уменьшением цены на нефть.

Руб. демонстрирует рост после открытия торгов на Московском бирже.

В то же время словесные интервенции несколько поддержали курс русской валюты. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,0958 руб., что выше прошлого дня на 30,37 коп.