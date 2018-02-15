Мелания Трамп провела День Святого Валентина, навещая больных детей

Первая леди Мелания Трамп (Melania Trump) провела часть своего Дня святого Валентина, посещая больных детей в Национальной институте детской оздоровительной сети в Бетесде, штат Мэриленд.Мелания Трамп, которая на прошлой неделе навестила детский медицинский центр в Цинциннати, штат Огайо, на этот раз провел время с тяжело больными детьми, обмениваясь угощениями и «валентинками» по случаю праздника любви. Первая леди успела пообщаться с 20 маленькими пациентами в возрасте от 4 до 11 лет. Все дети страдают от редких заболеваний и принимают участие в клинических испытаниях Национального института здравоохранения, параллельно получая терапию.Мелания Трамп принесла детям глазированное печенье в форме сердечек. Также она помогала пациентам делать «валентинки» для своих друзей вручную.