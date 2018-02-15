Мэр Одессы возвращается в родной город, он готов вернуться к работе. Об этом заявил его адвокат

Он утверждает, что уже в пятницу, 16 февраля, Труханов планирует провести сессию горсовета. «Он едет в Одессу, завтра сессия будет, он возвращается к работе», — сообщается адвокат.

Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил под поручительство Труханова, подозреваемого в хищении госсредств. Суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.