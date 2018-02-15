Минкомсвязь разработала «удобный» путь в пасть Антихриста

12 февраля 2018 года на сайте Экспертного центра электронного государства появилась статья «Минкомсвязь разработала форму согласия на обработку биометрических персональных данных».

В ней говорится: «Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разместило на портале общественных обсуждений проект постановления правительства об утверждении формы согласия на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), и иных сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами, в указанной системе, и биометрических персональных данных.

Документ разработан во исполнение положений федерального закона от 31 декабря 2017 года №482-ФЗ, позволившего банкам открывать счета физическим лицам, предоставлять им кредиты и осуществлять денежные переводы онлайн, без посещения офиса».

Вновь лукавят «евангелисты цифрового мира», пытающиеся загнать доверчивый народ в жесточайший электронный ГУЛАГ.

В антиконституционном законе №482-ФЗ список организаций, использующих античеловеческую систему ЕСИА, практически ничем не ограничен. В него входят не только банки, но и «государственные органы... и иные организации». Среди них: владельцы «информационных систем государственных органов, в том числе ПФР, ФФОМС и (или) государственные информационные системы, определенные правительством РФ». Но об этом в новой публикации – опять ни слова.

А для начала – старый прием древнего змия. Смотрите граждане: мы же все делаем для вашего удобства! Можно, не выходя из дома, прямо с постели заказать через смартфон кредит или иную «услугу», можно даже из другого города это сделать.

Только всего один раз нужно явиться в банк лично, отдать ростовщикам свои самые сокровенные данные, о которых известно только Богу-Творцу, и подписать вечное согласие на любые операции анонимных хозяев системы с этими сведениями, вплоть до передачи их за рубеж третьим юридическим и физическим лицам.

В упомянутой статье кратко перечислены уникальные характеристики тела человека, «на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных. К таким данным могут быть, в частности, отнесены отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес, изображение человека (фотография и видеозапись) и др.»

Хорошо известно, что биометрические данные передают о человеке абсолютно конфиденциальные, интимные сведения, да еще и такие, о которых может не знать даже сам человек. А уж генетический код, содержащийся в молекулах ДНК, в котором зашифрована вся информация о нашей наследственности, записана вся программа нашего жизненного цикла, – обнаженными и прозрачными представит нас пред очами бездушной, безжалостной информационно-управляющей компьютерной системы. И не только нас самих, но и наших предков и наших потомков. Недаром ученые часто именуют геном – святая святых.

Диву даешься, с какой легкостью хотят распоряжаться неприкосновенными сведениями о наших личностях презренные лихоимцы и их подельники из электронной мафии. Процедурам по снятию биометрических параметров ранее подвергались только узники фашистских концлагерей и отъявленные преступники. Такие деяния по отношению к военнопленным и мирным гражданам Нюрнбергский военный трибунал квалифицировал, как преступления против человечности, не имеющие срока данности.

Но теперь начальники и надзиратели электронного концлагеря действуют намного хитрее и изощреннее. Они хотят возложить всю ответственность за содеянное на самих легкомысленных граждан.

Для этого-то им и нужно получить «согласие на обработку»: «В соответствии с формой согласия, субъект персональных данных дает согласие на обработку его персональных данных для реализации единой цели – обеспечения его идентификации на основе его биометрических персональных данных одновременно лицу, осуществляющему сбор персональных данных; Минкомсвязи (или правопреемнику) – оператору единой системы идентификации и аутентификации; ПАО "Ростелеком" (или правопреемнику) – оператору единой биометрической системы», – говорится в упомянутой статье.

Но это для начала. Впоследствии конфиденциальными данными граждан смогут распоряжаться все, кому не лень. Во всемирном масштабе, включая Пентагон, ЦРУ и другие известные службы.

Но самое страшное даже не в этом, а в изощренном лукавстве строителей электронного ГУЛАГа. Посмотрим, что же написано в пресловутой «форме согласия».

Прежде всего, человек, указывая свои паспортные данные, заявляет: «Я даюинформированное и сознательное согласие на обработку моих персональных данных в объеме...»

Далее вновь следуют паспортные данные, ИНН, СНИЛС, № мобильного телефона, адрес электронной почты и другие сведения, «необходимые для регистрации в ЕСИА».

А затем говорится об «информированном и сознательном согласии» гражданина на обработку «биометрических персональных данных», перечень которых определяется «в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, определяющим состав таких данных...» для идентификации гражданина в ЕБС (Единой биометрической системе).

Сказано в рассматриваемой «форме» и о том, что гражданин дает свое «согласие на обработку» «на срок, не превышающий 50 лет с даты получения настоящего согласия оператором», а также о том, что «операторы... вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку персональных данных» гражданина...

Беспроигрышный вариант для шулеров из электронного Вавилона. Ваши персональные данные, включая биометрические, попадают в вечное обращение по всему миру!

Напомним, что согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка персональных данных включает в себя:

«любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; ... трансграничную передачу персональных данных – передачу персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу».

При этом персональные данные, включая самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека, начинают вести самостоятельную жизнь в виртуальном пространстве. У человека появляется электронная копия, которой может воспользоваться кто угодно.

Информация отчуждается от человека, собирается и обрабатывается вне зависимости от его воли. Человек даже не будет догадываться о том, кто и как использует имеющиеся о нем сведения. Он уже не имеет никакого отношения к процессу так называемой обработки, то есть «любых действий с его персональными данными»! Оператор использует их по своему усмотрению вне зависимости от воли гражданина.

Возможности операторов ничем не ограничены. Они практически будут обладать абсолютной властью над «биообъектами». Оператор – это организация, группа лиц или даже частное лицо (!), в руки которых попадают все наши персональные данные, включая самые конфиденциальные. Эти сведения очень легко можно использовать в корыстных целях – для физического и духовного порабощения людей, поставив им определенные условия лояльности. Скажем, ввести некий обязательный для исполнения идеологический кодекс, противоречащий заповедям Божиим, вере и совести человека.

Дело идет к построению общества, в котором бы человек и помыслить не мог о каких-либо правах и свободах, забыл о том, что он образ и подобие Божие.

Фактически «согласие на обработку» означает признание человеком безграничной власти над ним со стороны операторов и хозяев системы, которые уже сегодня, по сути своей, являются ярыми врагами Господа нашего Иисуса Христа.

Думается, и светским людям должно быть понятно, что строители внедряемой повсеместно электронной системы управления каждым человеком и обществом в целом особой любви к к роду человеческому не испытывают...

Человека хотят превратить в «биообъект», подлежащий жесткому управлению со стороны богоборцев, и предлагают ему принять этот статус «добровольно и сознательно»!!!

Это уже верх всякого цинизма!!!

При этом отвергается и один из основополагающих принципов международного права – презумпция невиновности. Вместо него вводится принцип презумпции виновности – все свободные граждане объявляются потенциальными преступниками, а в обществе устанавливается диктатура технотронного фашизма, при которой подавляется воля большинства граждан, уничтожается их человеческое достоинство. Человек перестанет ощущать себя личностью, в нем не остается ничего человеческого. Он – существо второго сорта – подопытный кролик.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, выступая в ПАСЕ в 2007 году, подчеркнул: «Технологический прогресс по-новому ставит вопрос о правах человека. И верующим людям есть, что сказать по вопросам биоэтики, электронной идентификации и иным направлениям развития технологий, которые вызывают обеспокоенность многих людей. Человек должен оставаться человеком – не товаром, не подконтрольным элементом электронных систем, не объектом для экспериментов...»

13 февраля 2018 года, выступая на Круглом столе в Общественной палате РФ на тему «Сквозная идентификация и информационная безопасность общества», протоиерей Леонид Власов дал блестящую духовную оценку «согласию на обработку данных» и внедрению цифровых технологий.

В докладе «Время исповедничества наступило» отец Леонид констатировал: «Многие государственные деятели и простые граждане совершенно искренне считают, что, если Россия сейчас промедлит с внедрением цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности, то ее ждет постепенная деградация и прекращение своего существования. Такое суждение без всякого сомнения принято не только без глубоко анализа всех возможных последствий, но и, самое главное, без учета наиважнейшего фактора – Промысла Божиего. Чрезмерное внешнее развитие лишило людей особого опыта, который и порождает живую веру в душе – опыта Божественного заступления. Нужно обществу трудиться не над роботизацией человеческой жизни, а над стяжанием живой веры в Бога через Православную веру. Тогда станет совершенно очевидным, что только лишь полный отказ от создания цифрового общества и законодательный запрет на присвоение человеку каких-либо идентификаторов личности взамен родителями или Богом данного имени, может вернуть правильное устроение нашему обществу и вернуть его на пути подлинного развития, определенные народам Богом. Построение цифрового общества это не путь развития человечества, а кратчайший путь в пасть диавола».

Биометрические технологии – это технологии антихриста. Не позволим же превратить себя в оцифрованное стадо, загнанное в электронное биометрическое стойло! Время исповедничества наступило.

Валерий Павлович Филимонов, русский писатель