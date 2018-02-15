Миссия ОБСЕ в зоне АТО получила новые доказательства связи боевиков с РФ

Наблюдатели СММ ОБСЕ получили новые доказательства прямой связи между властью РФ и российской оккупационной администрацией в Донбассе.

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене сообщает: «Несмотря на ограниченный мандат и размер, миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке продолжает предоставлять доказательства прямой связи между российской властью и российской оккупационной администрацией на Донбассе (лица в военной форме, грузовики, Груз-200)».

Данные об этом были переданы СММ ОБСЕ. Наблюдатели также зафиксировали насильственный призыв на оккупированной части Донбасса, который осуществляют боевики. В миссии добавили: «СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРЛО требования к мужчинам проходить медицинское обследование для регистрации в базе данных вооруженных формирований».