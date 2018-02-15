«Мост будет удобным соединением «украинского Крыма и украинской Кубани», — откомментировал строительство Керченского моста министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Строительство Керченского моста Украина одобрит лишь в том случае, если он будет соединять украинский Крым и украинскую Кубань. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Позиция Мининфраструктуры по этому мосту очень простая: я считаю, что этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани», — заявил министр.