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На российской объединённой военной базе Кант состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота


Добавлено: 15 фев 2018 в 13:14, Категория: Общество
На российской объединённой военной базе Кант состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота

На российской объединённой военной базе Кант в Киргизии состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота России с программой «Легендарный Севастополь», посвященной Дню защитника Отечества.

Зал, в котором собрались военнослужащие авиабазы со своими семьями, был полон. Ведущий сразу настроил зрителей на праздничное настроение, и началось выступление, сопровождавшееся мужским хором и живым оркестром. Артисты ансамбля и пели, и танцевали, и играли на различных музыкальных инструментах. Бурные овации зрителей не давали гостям покинуть сцену без выступления на бис. Представление закончилось, но атмосфера праздника осталась надолго.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.



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Добавлено: 15 фев 2018 в 13:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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