На Украине признались, что не выживут без помощи извне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду признал, что страна не сможет прожить без внешней финансовой помощи, поскольку вынуждена отдавать огромные долги.

«Сегодня мы тратим 130 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов — прим. ред.) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока что не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Гройсман видит причину такой ситуации в том, что предыдущая власть накопила многомиллиардные долги, которые нынешнему руководству приходится отдавать.

«В период с 2007 до 2013 год Украина нарастила долг с 14 до 60 миллиардов долларов, тогда как в тяжелые времена — в период с 2014 по 2017 год — долг вырос только на 5 миллиардов. Это огромная цифра, которая является грузом для бюджета каждой украинской семьи», — сказал глава украинского правительства.

В конце января заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чури сообщил, что совокупные долговые обязательства регулятора и министерства финансов Украины перед Международным валютным фондом составляют порядка 12 миллиардов долларов.

Ранее в связи с ростом долговой нагрузки Украина допускала досрочное прекращение сотрудничества с МВФ.

Яндекс.Дзенв Telegram

В Нижнем Новгороде девушку осудили на 11 лет за убийство домогателя

Косачев: честь российских спортсменов надо защищать в ЕСПЧ

День 14 февраля в истории