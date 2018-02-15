Нацдружинники подтянулись под здание Соломенского райсуда

Около 20 представителей «Национальных дружин» собрались под зданием Соломенского райсуда Киева. Время от времени «нацдружинники» выкрикивают «Труханова на нары». С14 и нацкорпус в количестве 30 человек с применением силы прогнали неизвестных со двора Соломенского суда».

В суде выбирают меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен. Нацгвардия в полной экипировке окружила здание суда